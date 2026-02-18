Kostic via a parametro zero? Ecco la posizione della Juventus 

Non solo Dusan Vlahovic e Weston McKennie : anche il contratto di Filip Kostic scade al termine di questa stagione. Il duttile esterno serbo è legato alla Juventus fino a giugno, ma il suo futuro resta ancora avvolto nell’incertezza. Al momento il club bianconero non gli ha offerto il prolungamento e non ci sono ancora appuntamenti fissati per discuterne.

I numeri di Kostic con la Juventus

Presumibilmente, il punto della situazione tra le parti verrà fatto ad aprile, quando per l’ex Eintracht potrebbero arrivare anche nuove offerte, sia dall’Italia sia dall’estero. In passato, infatti, non sono mancate le manifestazioni di interesse. Kostic piace molto a Milan e Atalanta e la sua situazione contrattuale è seguita con particolare attenzione anche da alcuni club europei. Il serbo ha segnato tre gol in questa stagione con la maglia della Juventus: tutte le reti sono arrivate con Luciano Spalletti in panchina, tecnico con cui il duttile esterno ha stabilito un ottimo rapporto.