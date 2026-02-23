Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l'Atalanta

La Juventus resta un can tiere aperto e, tra le riflessioni sempre attuali, c’è quella relativa al portiere. Gli errori di Di Gregorio, come quello sulla rete di Vojvoda nella sfida contro il Como, hanno infatti aumentato le preoccupazioni a Torino e alla Continassa. Lo stesso Spalletti nel post-gara ha riconosciuto il momento complicato dell'ex Monza, tuttavia protetto e difeso: «È in un momento di difficoltà come tutta la squadra. Ma noi non possiamo sbagliare un passaggio così. C’è stato più di un errore nella stessa azione. Le responsabilità si dividono, Di Gregorio è in linea con i compagni».

Le critiche

Il portiere classe ‘97 ha avuto delle incertezze anche contro l’Inter e in Champions League, otto gol al passivo nelle due precedenti partite. Sbavature che hanno inciso sui risultati dei bianconeri, aumentando il malumore dei tifosi, sempre più critici nei confronti di Di Gregorio. Il pensiero è tornato così a Carnesecchi, già a lungo nei radar della Juventus, anche su indicazione e suggerimento diretto di Buffon. L’ex capitano dei bianconeri lo aveva infatti segnalato più volte alla Vecchia Signora, ma la trattativa si è sempre rivelata complessa per le alte richieste della Dea. Anche oggi il prezzo è molto alto: per lasciare partire il classe 2000, nel mirino anche di Arsenal e Manchester United, la società nerazzurra non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro.

Numero uno

Anche in questo campionato Carnesecchi ha brillato per prestazioni e interventi decisivi. Ha effettuato 83 parate e subito 22 gol, evitandone tanti davanti agli osservatori dei maggiori top club europei. Nessun portiere di serie A ha collezionato più clean sheet di lui in tutte le competizioni nel 2026: 7, come Sommer. In sintesi, Carnesecchi è il fattore aggiunto delle rimonte della Dea. La Juventus potrebbe decidere di intromettersi anche nelle discussioni tra l’Inter e Vicario. Da diversi mesi, infatti, la società milanese ha ripreso a dialogare con l’estremo difensore degli Spurs, che sogna di tornare in Italia. Il prezzo fissato dagli inglesi resta sui 25-30 milioni. L’Inter, che ha già strappato il sì dell’ex Empoli, non intende però investire una cifra troppo alta. Lo scorso gennaio, quando invece il Genoa era in pressing su Perin, la Juve aveva pensato anche a Mandas. Il portiere greco si è però trasferito in Inghilterra, dove il Bournemouth è molto soddisfatto del lavoro svolto dall'ex Lazio. Il diritto di riscatto diventerebbe obbligo in caso di qualificazione Champions: al momento si tratta di un’ipotesi remota.