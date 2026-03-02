McKennie rinnova con la Juve: il comunicato ufficiale e i dettagli del nuovo contratto
Dopo una stagione fin qui spettacolare, Weston McKennie ha ufficialmente rinnovato con la Juventus. Lo statunitense ha iniziato la stagione in corso con il contratto in scadenza a giugno e poche prospettive di rinnovo. Con Spalletti è diventato assolutamente centrale nel progetto Juve e la fiducia l'ha guadagnata con le prestazioni, diventando uno degli inamovibili dell'allenatore di Certaldo. McKennie ha prolungato il suo contratto fino al 2030.
McKennie rinnova con la Juve, il comunicato
Questo il comunicato del club sul prolungamento: "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030. Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero –diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber. Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore. Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento. Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!".