Da Senesi a Bernardo Silva e Celik: la Juve prepara cinque colpi a zero in estate

La Juventus guarda alla lista dei prossimi parametro zero con particolare attenzione. Mai come in quest'estate ci sono profili molto interessanti in scadenza, in tutte le zone del campo. Luciano Spalletti vorrebbe cinque pedine di spessore per la prossima stagione: un portiere, un esterno a destra, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Non sono pochi ma alzerebbero sensibilmente l'asticella di una squadra che probabilmente sarà all'anno uno dopo molte rifondazioni nelle ultime estati, quasi mai azzeccate. Detto che per il ruolo di numero uno in short list c'è Alisson Becker - pieno assenso dell'allenatore - con il Liverpool che ha utilizzato l'opzione per il rinnovo contrattuale.

Rinforzi in difesa

Per la fascia le opzioni sono differenti, partendo da quelli già accostati negli scorsi mesi: il primo è Zeki Celik della Roma, capace di giocare sia con una difesa a tre che da esterno, un po' come successo a Kalulu in questa annata. Il secondo Oscar Mingueza del Celta Vigo, profilo caldo a gennaio, meno attualmente. L'ultimo, in ordine di tempo ma non di importanza, è Leonardo Spinazzola del Napoli: offerto un contratto di due anni a cifre che lo soddisfano. Sarebbe un (ennesimo) ritorno, dopo avere giocato dodici partite nel 2018-19 prima di cederlo a 29 milioni. Può essere usato sia a destra che a sinistra, indifferentemente. Joao Mario è fuori dal progetto - al netto del prestito al Bologna, dove sta facendo discretamente - mentre Emil Holm difficilmente sarà riscattato nonostante ci sia il diritto. Sull'altra corsia a rischiare è Juan Cabal. L'altra pedina difensiva sarà un centrale che possa alzare la qualità e integrarsi con Bremer, vero comandante in capo: Marcos Senesi piace (anche alla Roma) e il suo contratto con il Bournemouth scade a giugno. Ha già fatto sapere che non prolungherà e vuole provare un altro campionato. Non sarebbe il titolare insostituibile, ma una buona alternativa qualora arrivassero proposte per Lloyd Kelly. Chi farebbe fare il salto è Antonio R ü diger oppure Ibrahim Konaté, ma per entrambi c'è da fare i conti con il Real Madrid (che vuole rinnovare l'accordo con il primo, prelevare dal Liverpool il secondo).

Centrocampo e attacco

Leon Goretzka si libererà a zero dal Bayern Monaco - ma vuole 7 milioni di ingaggio più un cospicuo bonus alla firma - nel novero delle possibilità di sono Franck Kessie e Marcelo Brozovic. Tutti e due vogliono tornare in Italia, l'ivoriano non ha ancora trent'anni ed è stato seguito nelle scorse finestre. Un altro sogno è Bernardo Silva che, dal canto suo, ha più volte sperato che arrivasse una big della Liga come il Barcellona. Per il centravanti ci sarebbe l'opzione Mauro Icardi, con il Galatasaray che non ha ancora proposto un rinnovo: la sensazione è che per lui il treno sia passato a gennaio scorso, quando il profilo è stato scartato dopo un giorno di voci, conference call e infine dichiarazioni di mancati intenti.