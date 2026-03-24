Goretzka il profilo perfetto per Allegri: il Milan prova a stringere

Massimiliano Allegri è stato chiaro sulla ristrutturazione estiva del Milan. Il tecnico rossonero spera di ottenere dalla dirigenza almeno quattro acquisti di esperienza e qualità. Concetto ribadito nel recente summit di mercato andato in scena qualche giorno fa in sede con tutta la dirigenza. Il Diavolo ha deciso di provarci per Leon Goretzka, centrocampista di 31 anni, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. E del tentativo del Milan arrivano conferme pure da ambienti vicini al club bavarese. I rossoneri si sono mossi a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza, e in queste settimane proveranno lo scatto in avanti. Goretzka in Italia piace al Milan, ma anche a Inter e Juve, mentre all’estero l’Atletico Madrid e l’Arsenal sono le principali antagoniste. Il centrocampista rappresenta l’identikit del giocatore perfetto che vorrebbe il tecnico per disputare un campionato da protagonista, un giocatore in grado alzare l’asticella a centrocampo. Il Milan dovrà preparare un’offerta economica convincente, in quanto Goretzka punta ad uno stipendio alto, dopo quello faraonico da 9 milioni più bonus ricevuto dal Bayern negli ultimi anni. Servirebbe, dunque, un’offerta da 6-7 milioni più premio alla firma per convincere il centrocampista.