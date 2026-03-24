Goretzka il profilo perfetto per Allegri: il Milan prova a stringere
Massimiliano Allegri è stato chiaro sulla ristrutturazione estiva del Milan. Il tecnico rossonero spera di ottenere dalla dirigenza almeno quattro acquisti di esperienza e qualità. Concetto ribadito nel recente summit di mercato andato in scena qualche giorno fa in sede con tutta la dirigenza. Il Diavolo ha deciso di provarci per Leon Goretzka, centrocampista di 31 anni, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. E del tentativo del Milan arrivano conferme pure da ambienti vicini al club bavarese. I rossoneri si sono mossi a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza, e in queste settimane proveranno lo scatto in avanti. Goretzka in Italia piace al Milan, ma anche a Inter e Juve, mentre all’estero l’Atletico Madrid e l’Arsenal sono le principali antagoniste. Il centrocampista rappresenta l’identikit del giocatore perfetto che vorrebbe il tecnico per disputare un campionato da protagonista, un giocatore in grado alzare l’asticella a centrocampo. Il Milan dovrà preparare un’offerta economica convincente, in quanto Goretzka punta ad uno stipendio alto, dopo quello faraonico da 9 milioni più bonus ricevuto dal Bayern negli ultimi anni. Servirebbe, dunque, un’offerta da 6-7 milioni più premio alla firma per convincere il centrocampista.
Milan, la caccia al difensore
Il direttore sportivo Igli Tare prosegue pure la caccia al difensore e Mario Gila della Lazio resta in cima alla lista. Il centrale spagnolo è finito anche nel mirino dell’Aston Villa, che potrebbe proporre alla società di Claudio Lotito una cifra vicina ai 25 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto di Gila sia tra solo una stagione. Saranno settimane decisive per mettere le mani sull’ex Real Madrid. I rossoneri già a gennaio avevano avuto dialoghi avanzati con la Lazio e con l’agente del difensore, ma hanno scelto di rimandare l’affare all’estate.
Milan, le scelte in attacco
Resta pure il tema della punta, uno dei più urgenti per l’anno prossimo. Il Milan in rosa ha cinque attaccanti ma nessuno in doppia cifra in campionato. Leao è il giocatore che ha segnato di più, nove gol, poi c’è Pulisic con otto, mentre gli altri sono molto indietro. Ecco perché Allegri cercherà di convincere il club a puntare su un giocatore d’area di rigore che possa fare la differenza nei momenti chiave della partita. La dirigenza anche qui sarebbe pronta a soddisfare le richieste del mister toscano.
Milan, i riscatti
Dopo aver ricevuto certezze dei riscatti di Pobega, Alex Jimenez e Morata, il Milan presto potrebbe ottenere un’altra buona notizia dai giocatori in prestito. Infatti il Fulham sembra essere davvero intenzionato a tenere Samuel Chukwueze in Premier League. Se il giocatore dovesse dare l’ok al trasferimento, il Diavolo riceverebbe un bonifico da 24 milioni di euro, e farebbe registrare una plusvalenza da oltre 15 milioni rispetto al prezzo d’acquisto. Infatti l’esterno nigeriano fu preso dai rossoneri dal Villarreal nell’estate del 2023 per 19,5 milioni più 8 di bonus, non tutti raggiunti nel corso dei mesi con la casacca del Milan.
Massimiliano Allegri è stato chiaro sulla ristrutturazione estiva del Milan. Il tecnico rossonero spera di ottenere dalla dirigenza almeno quattro acquisti di esperienza e qualità. Concetto ribadito nel recente summit di mercato andato in scena qualche giorno fa in sede con tutta la dirigenza. Il Diavolo ha deciso di provarci per Leon Goretzka, centrocampista di 31 anni, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. E del tentativo del Milan arrivano conferme pure da ambienti vicini al club bavarese. I rossoneri si sono mossi a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza, e in queste settimane proveranno lo scatto in avanti. Goretzka in Italia piace al Milan, ma anche a Inter e Juve, mentre all’estero l’Atletico Madrid e l’Arsenal sono le principali antagoniste. Il centrocampista rappresenta l’identikit del giocatore perfetto che vorrebbe il tecnico per disputare un campionato da protagonista, un giocatore in grado alzare l’asticella a centrocampo. Il Milan dovrà preparare un’offerta economica convincente, in quanto Goretzka punta ad uno stipendio alto, dopo quello faraonico da 9 milioni più bonus ricevuto dal Bayern negli ultimi anni. Servirebbe, dunque, un’offerta da 6-7 milioni più premio alla firma per convincere il centrocampista.
Milan, la caccia al difensore
Il direttore sportivo Igli Tare prosegue pure la caccia al difensore e Mario Gila della Lazio resta in cima alla lista. Il centrale spagnolo è finito anche nel mirino dell’Aston Villa, che potrebbe proporre alla società di Claudio Lotito una cifra vicina ai 25 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto di Gila sia tra solo una stagione. Saranno settimane decisive per mettere le mani sull’ex Real Madrid. I rossoneri già a gennaio avevano avuto dialoghi avanzati con la Lazio e con l’agente del difensore, ma hanno scelto di rimandare l’affare all’estate.