Juve su Kessie e Spinazzola: la rifondazione di Spalletti passa per gli svincolati

Una Juve a zero. La stagione deve ancora decidersi e i bianconeri sono nel pieno della rincorsa al quarto posto che è fondamentale sul piano sportivo ma soprattutto sotto il profilo economico: ballano 70-80 milioni di premi Uefa che sarebbero ossigeno puro per il bilancio e permetterebbero di muoversi più agevolmente sul mercato. Tutto resta però in divenire perché la Signora deve necessariamente superare il Como nelle ultime otto giornate per assicurarsi un posto nella Champions che verrà e di conseguenza un'adeguata potenza di fuoco per rinforzare la squadra come chiede Spalletti. Così la Continassa ha iniziato a muoversi anche sugli svincolati, tra i quali ci sono occasioni interessanti, colpi di qualità con un esborso “limitato” a ingaggio ed eventuali commissioni agli agenti. Il maquillage della Signora interesserà tutti i reparti, così Spalletti e la società hanno già indirizzato i loro radar su obiettivi ben precisi.

Juve, i primi movimenti di mercato

Per il centrocampo è già stata fatta una prima mossa per Franck Kessié, vecchia conoscenza della serie A con Atalanta e Milan, ora all’Al-Ahli in Arabia Saudita. Il contratto dell’ivoriano è in scadenza a giugno e il giocatore gradirebbe tornare in Italia: è la più classica delle opportunità per assicurarsi un elemento di chiara affidabilità, impatto fisico, qualità ed esperienza, incisivo anche in zona gol. La Juve osserva, e non è il solo grande club a farlo, e ha già sondato il terreno. C’è un ostacolo che però potrebbe rivelarsi insormontabile: lo stipendio da 10 milioni netti che Kessié percepisce dagli arabi. Il tetto massimo sono i 6 milioni più bonus garantiti a Yildiz con il recente rinnovo fino al 2030 e quindi Franck dovrebbe accettare un taglio dell’attuale compenso. A metà campo piace anche Goretzka, altro svincolato a giugno sul quale ci sono Milan e Napoli.

In difesa c'è Senesi. E poi Spinazzola...

Lo sguardo va anche alla difesa. A Marcos Senesi, innanzitutto, uno dei preferiti per rinforzare il pacchetto dei centrali. Anche per l’argentino del Bournemouth i lavori sono in corso ma la concorrenza è fortissima perché pure Aston Villa e Borussia Dortmund si sono mossi concretamente prospettando ingaggio e bonus decisamente elevati che potrebbero far pendere la bilancia dalla loro parte. E su Senesi anche la Roma si è informata. La Juve prova però a pescare anche in Serie A. Uno dei nomi forti è Celik, in scadenza con la Roma: attenzione anche all’Inter sul turco. I contatti con gli agenti ci sono già stati e sono proficui anche se la strada è ancora lunga. Il club dei Friedkin ha presentato tempo fa la sua offerta, ma la richiesta è di 4 milioni a stagione. Celik può fare sia l’esterno sia il centrale della linea a tre e sarebbe utile a Spalletti come Spinazzola, in (possibile) uscita dal Napoli e pure molto gradito.

La Juve ci pensa e si è già fatta viva per Leonardo, cresciuto tra l’altro in bianconero, offrendo un contratto biennale. Il giocatore ha dato la sua priorità al Napoli, e lì vorrebbe restare, ma al momento il club campione d’Italia gli garantirebbe soltanto un prolungamento annuale. C’è quindi ancora da lavorare ma la porta non è chiusa.