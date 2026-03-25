Koopmeiners, Gatti e Miretti: tanti in bilico, la Juve valuta
Otto partite per tenersi la Juventus. La missione non è semplice, in tanti sono in bilico nella rosa bianconera attualmente a disposizione di Luciano Spalletti: c’è chi potrebbe essere ceduto per ottenere risorse fondamentali per il prossimo mercato, specie se dovesse essere fallito il traguardo della qualificazione alla Champions League, mentre per alcuni la strada è già tracciata e porta all’addio. Gli ultimi due mesi di campionato saranno fondamentali per raggiungere il quarto posto ma anche per definire le strategie di mercato, molte delle quali dipenderanno dall’epilogo della stagione. Senza le risorse Uefa, la Continassa dovrebbe fare più cassa del previsto per finanziare la campagna acquisti e quindi diverse posizioni potrebbero cambiare.
I giocatori in bilico in casa Juve
Che ne sarà, ad esempio, di Teun Koopmeiners? Il grande colpo dell’estate 2024 è stato rilanciato da Spalletti all’alba della sua avventura sulla panchina bianconera ma poi il rendimento dell’olandese è rimasto sempre altalenante. Con una proposta da 30-35 milioni, per non incorrere in una minusvalenza, si potrebbe ragionare. Risorse significative potrebbero arrivare anche da Federico Gatti e Fabio Miretti. Il centrale della Nazionale piace in Premier League e potrebbe garantire 20-25 milioni, cifra più o meno simile alla valutazione del centrocampista, spesso lodato da Spalletti ma che potrebbe essere sacrificato nel nome dei conti.
Capitolo portiere, chi tra i pali?
Altro nodo da sciogliere è quello dei due portieri. Mattia Perin ha sorpassato Michele Di Gregorio ed è stato il titolare nelle ultime cinque partite ma lo scenario per entrambi è in divenire. Più delineato è invece l’orizzonte per David, Lois Openda e Edon Zhegrova: erano stati il fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti estiva ma si sono rivelati un flop e sono in uscita. Stesso discorso per Vasilije Adzic, che potrebbe andare a maturare altrove giocando con continuità, Filip Kostic, in scadenza di contratto, e Arkadiusz Milik, anche se il suo promettente rientro potrebbe cambiare lo scenario.