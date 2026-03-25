Koopmeiners, Gatti e Miretti: tanti in bilico, la Juve valuta

Otto partite per tenersi la Juventus. La missione non è semplice, in tanti sono in bilico nella rosa bianconera attualmente a disposizione di Luciano Spalletti: c’è chi potrebbe essere ceduto per ottenere risorse fondamentali per il prossimo mercato, specie se dovesse essere fallito il traguardo della qualificazione alla Champions League, mentre per alcuni la strada è già tracciata e porta all’addio. Gli ultimi due mesi di campionato saranno fondamentali per raggiungere il quarto posto ma anche per definire le strategie di mercato, molte delle quali dipenderanno dall’epilogo della stagione . Senza le risorse Uefa, la Continassa dovrebbe fare più cassa del previsto per finanziare la campagna acquisti e quindi diverse posizioni potrebbero cambiare.

I giocatori in bilico in casa Juve

Che ne sarà, ad esempio, di Teun Koopmeiners? Il grande colpo dell’estate 2024 è stato rilanciato da Spalletti all’alba della sua avventura sulla panchina bianconera ma poi il rendimento dell’olandese è rimasto sempre altalenante. Con una proposta da 30-35 milioni, per non incorrere in una minusvalenza, si potrebbe ragionare. Risorse significative potrebbero arrivare anche da Federico Gatti e Fabio Miretti. Il centrale della Nazionale piace in Premier League e potrebbe garantire 20-25 milioni, cifra più o meno simile alla valutazione del centrocampista, spesso lodato da Spalletti ma che potrebbe essere sacrificato nel nome dei conti.

Capitolo portiere, chi tra i pali?

Altro nodo da sciogliere è quello dei due portieri. Mattia Perin ha sorpassato Michele Di Gregorio ed è stato il titolare nelle ultime cinque partite ma lo scenario per entrambi è in divenire. Più delineato è invece l’orizzonte per David, Lois Openda e Edon Zhegrova: erano stati il fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti estiva ma si sono rivelati un flop e sono in uscita. Stesso discorso per Vasilije Adzic, che potrebbe andare a maturare altrove giocando con continuità, Filip Kostic, in scadenza di contratto, e Arkadiusz Milik, anche se il suo promettente rientro potrebbe cambiare lo scenario.