Juve, arrivano i milioni: spunta un tesoretto inaspettato grazie a Douglas Luiz e Nico Gonzalez

Q uasi 60 milioni in bilico. C’è il quarto posto da conquistare, e con lui i premi Uefa fondamentali per il bilancio e per il mercato, c’è la prossima stagione da programmare, con acquisti e cessioni che cambieranno il volto della Juve, ma c’è anche un grande punto interrogativo che riguarda i giocatori bianconeri in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il nodo rimane da sciogliere e non è di poco conto, anzi, perché se tali opzioni dovessero essere esercitate, la Continassa potrebbe contare su un tesoretto tutt’altro che trascurabile. Il riferimento è alle situazioni di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, due dei colpi di mercato delle ultime due stagioni che si sono rivelati un flop e che sono andati altrove per rilanciarsi e, possibilmente, ristorare i conti della Juve nel caso la nuova avventura si dovesse rivelare positiva. L’argentino è ripartito dall’ Atletico Madrid mentre il brasiliano è ora tornato all’Aston Villa dopo metà stagione tutt’altro che memorabile al Nottingham Forest. Dal possibile riscatto di Nico e Douglas ballano in tutto 57 milioni, una cifra considerevole non lontanissima dai 70-80 milioni garantiti dalla partecipazione alla Champions League. Tutto resta però in sospeso, del riscatto non v’è certezza.

La situazione di Nico Gonzalez

Nico, 5 gol e 4 assist in 40 presenze, si è trasferito all’Atletico in prestito per un milione con obbligo di riscatto fissato a 32, condizionato al numero di presenze. Precisamente: l’opzione di acquisto diventerà definitiva se l’argentino disputerà il 60% delle partite di Liga per almeno 45 minuti. Essendo arrivato a Madrid poco prima del gong del mercato e avendo saltato le prime tre delle 38 giornate di campionato, l’ammontare delle presenze da raggiungere è di 21, appunto da almeno 45 minuti. Al momento, Nico è a quota 21 presenze in Liga ma soltanto 14 hanno il minutaggio necessario per contare per l’obbligo di riscatto. Mancando nove giornate alla fine, siamo quindi proprio al limite e il riscatto da parte dei Colchoneros resta decisamente in dubbio. In caso di mancata raggiungimento della quota necessaria, l’Atletico potrebbe chiedere uno sconto alla Juve e ragionare su cifre inferiori, ma la storia è tutta da scrivere. Spalletti potrebbe quindi potrebbe accogliere Nico alla Continassa e, chissà, valutarlo in funzione del progetto nascente.

Douglas Luiz potrebbe rimane in Inghilterra

Luiz invece è passato in estate in prestito al Nottingham Forest ma il tentativo di rilancio non è andato a buon fine (14 presenze, zero gol e zero assist) e nel mercato invernale il brasiliano è tornato all’Aston Villa, la squadra da dove la Juve lo aveva prelevato nel 2024. Stessa formula: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. A Birmingham, il centrocampista sembra aver ritrovato il passo e una certa continuità di rendimento: finora ha collezionato 11 presenze (dieci delle quali da titolare), un gol (al Chelsea) e un assist (contro il Newcastle). L’aria “di casa” sembra quindi averlo rigenerato. In ballo c’è un riscatto, non condizionato ad alcunché, che potrebbe anche verificarsi se il giocatore manterrà da qui a fine stagione un rendimento giudicato consono dai Villans. Il punto interrogativo resta, ma chissà che alla Continassa non possano arrivare buone notizie. Ci sono in tutto 57 milioni in bilico, quasi una Champions.