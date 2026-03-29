Juve, Spalletti ha già scelto chi sarà ceduto: la lista completa

C'è una parte di Juventus che saluterà alla fine di questa stagione. Luciano Spalletti ha già in testa scelte nette - come nel caso di Joao Mario , che tornerà e poi dovrà essere piazzato - ed è chiaro che almeno due reparti su quattro verranno cambiati quasi completamente. Davanti sia Jonathan David che Lois Openda sono stati bocciati in maniera sonora: il canadese piace a diversi club europei, soprattutto in Francia, sarà a bilancio per circa 12 milioni ma ha un contratto di ancora quattro anni a 6 netti. Inferiore quello del belga che, però, verrà riscattato per 42 milioni dal Lipsia, quindi sarà difficile individuare un acquirente, almeno a titolo definitivo.

Juve, la situazione di Perin, Di Gregorio, Kostic e Zhegrova

Anche i portieri sono sotto giudizio: se è vero che Perin ha ancora un anno, nelle ultime sessioni ha ricevuto proposte che non ha preso in considerazione. Vorrebbe giocare in una squadra con ambizioni europee, altrimenti può rimanere come secondo. Invece chi cercherà sistemazione è Michele Di Gregorio, che oramai ha perso il posto da titolare. Fuori Kostic, in scadenza, mentre se dovesse arrivare una proposta per Cambiaso in casa bianconera inizierebbero le riflessioni visto che si tratterebbe di una plusvalenza completa. Non è da escludere, infine, un addio di Edon Zhegrova: arrivato dal Lille per 12 milioni, non ha ancora messo a segno né un assist, né un gol, oltre ad avere benzina per circa mezz'ora. Finora è stato una delusione, nonostante sprazzi di vivacità. È seguito da società tedesche e francesi.