Juventus, l'ultima indiscrezione di mercato arriva dal Portogallo: "Pressing su Hjulmand"
La Juventus punta forte su una vecchia conoscenza del campionato italiano: i bianconeri, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, sarebbero uno dei club interessati a Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, lanciato in Italia dal Lecce.
HHjulmand, quanto chiede lo Sporting Lisbona per farlo partire?
Hjulmand, che il prossimo 25 giugno compirà 27 anni, è legato al club portoghese da un contratto fino al trenta giugno del 2028: nell'accordo è prevista una clausola rescissoria di ottanta milioni di euro. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano lusitano, lo Sporting sarebbe disposto a farlo partire per una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro.
Hjulmand, il Manchester City in pole
Ma su Hjulmand non ci sarebbero solo i bianconeri. Il club in pole position sarebbe il Manchester City, che avrebbe già avviato i contatti conb lo Sporting Lisbona e che, secondo la ricostruzione di A Bola, può contare sulla presenza di Hugo Viana, dirigente che conosce bene il capitano dello Sporting e che non vede l'ora di fargli indossare la maglia dei Citizens.