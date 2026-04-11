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Juventus, l'ultima indiscrezione di mercato arriva dal Portogallo: "Pressing su Hjulmand"

Secondo quanto riferito dalla stampa lusitana, i bianconeri sarebbero sull'ex centrocampista del Lecce. Ma la concorrenza è alta
2 min
TagsjuveHjulmandMercato

La Juventus punta forte su una vecchia conoscenza del campionato italiano: i bianconeri, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, sarebbero uno dei club interessati a Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, lanciato in Italia dal Lecce. 

HHjulmand, quanto chiede lo Sporting Lisbona per farlo partire?

Hjulmand, che il prossimo 25 giugno compirà 27 anni, è legato al club portoghese da un contratto fino al trenta giugno del 2028: nell'accordo è prevista una clausola rescissoria di ottanta milioni di euro. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano lusitano, lo Sporting sarebbe disposto a farlo partire per una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. 

 

 

Hjulmand, il Manchester City in pole

Ma su Hjulmand non ci sarebbero solo i bianconeri. Il club in pole position sarebbe il Manchester City, che avrebbe già avviato i contatti conb lo Sporting Lisbona e che, secondo la ricostruzione di A Bola, può contare sulla presenza di Hugo Viana, dirigente che conosce bene il capitano dello Sporting e che non vede l'ora di fargli indossare la maglia dei Citizens. 

 

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