La Juve vuole tenere Holm: la proposta al Bologna e la mossa che potrebbe sbloccare tutto

La Juve scopre Holm. Scusate il ritardo, sembra dire Emil, anche se non è certo colpa sua se è sbocciato un paio di mesi dopo. «Sono contento di aver superato un periodo complicato: sono state sei settimane difficili» riflette lo svedese, rientrato a pieno regime dopo la lesione al soleo rimediata contro l’Inter, all’esordio in bianconero, che l’ha costretto appunto a un mese e mezzo di assenza forzata. L’esterno si è preso la scena nella notte che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa alla prossima Champions. La vittoria sull’ Atalanta porta anche la sua firma perché Holm ha avviato l’azione del gol di Boga con il cross dalla destra sfruttato dall’attaccante franco-ivoriano ma anche offrendo un’altra enorme occasione per il raddoppio non sfruttata da Khépren Thuram.

Holm, juventino doc

È stata infatti la prima volta da titolare e non è certo un particolare accessorio per Emil: i social testimoniano infatti della sua passione per la Juve fin da bambino, con foto che lo ritraggono da piccolo con la maglia bianconera. «Quando sono in campo do tutto per questa maglia, perché sono stato un tifoso della Juve per tutta la vita ed è un onore giocare qui». Un sogno coronato. Ma quello di Bergamo è solo un punto di partenza perché la prova di Holm riassunta in numeri lascia ben sperare: 71 minuti in campo, due occasioni create, 3 recuperi, 100% dei duelli vinti. «Spalletti mi aveva chiesto di vincere i duelli, di andare in profondità e aiutare la squadra a livello difensivo. E poi di correre perché sapevamo che l'Atalanta è una squadra molto fisica e dovevamo essere reattivi».

Holm e il futuro

Adesso può iniziare una nuova storia perché Lucio ha una freccia in più: terzino per la linea a quattro o esterno a tutta fascia quando il tecnico sceglie il 3-4-2-1 come contro la Dea. Si apre anche il capitolo del futuro. Emil è arrivato a gennaio in prestito dal Bologna nell’operazione in cui João Mario ha fatto il percorso inverso verso il club emiliano. Il diritto di riscatto di Holm è fissato a 15 milioni, cifra forse troppo alta per un giocatore che durante questa stagione ha dovuto fermarsi tre volte per problemi muscolari. Tutto però è in divenire perché sia Juve, sia Bologna sono contenti del rendimento dei due giocatori e quindi si lavora a una ipotesi che possa soddisfare entrambe le società. I rossoblù puntano al rinnovo del prestito di João Mario il che vorrebbe dire lasciare Holm ancora un anno in bianconero. Ci sono sei partite, con una Champions da conquistare, per far sì che questo disegno possa diventare realtà.