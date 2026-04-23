La Juve riscatterà Boga. Già decise anche le cessioni

La Juventus ha deciso di riscattare Jeremie Boga dal Nizza. I 4,8 milioni di euro del riscatto — il prestito era gratuito — non spaventano il club bianconero, che ha intenzione di confermare il francese grazie alle ottime prestazioni offerte nell’ultimo periodo. Sarà lui il vice del turco Kenan Yildiz, con il montenegrino Adzic che verrà prestato a una società di media classifica, se non anche all’estero.

Juve, via Openda e non solo

C’è poi chi andrà certamente via: si tratta di Lois Openda, l’attaccante belga prelevato un anno fa per 3 milioni e confermato per 42 dopo la certezza del decimo posto. Una cifra esorbitante che difficilmente porterà a un addio a titolo definitivo, al netto di alcuni interessamenti — Fenerbahce su tutti — delle ultime settimane. Quasi certo anche il saluto di Michele Di Gregorio, che piace alla Fiorentina qualora dovesse partire lo spagnolo De Gea, ma anche al Bologna. Più difficile invece l’Inter, sebbene possa essere una buona scelta per le liste UEFA. Andranno via anche Cabal, Joao Mario (rientrerà prima alla base, stipendio troppo alto per il Bologna) e David, mentre Holm non dispiace a Luciano Spalletti. Quindici milioni sono considerati troppi e per questo potrebbero essere valutate altre situazioni. Attenzione infine a Vlahovic: non ha ancora firmato il rinnovo.