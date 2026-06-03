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mercoledì 3 giugno 2026
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Vlahovic lascia la Juve a parametro zero: non è stato trovato un accordo per il rinnovo

Si chiude, dopo quattro anni e mezzo, l'avventura dell'attaccante serbo in bianconero: tutti i dettagli
3 min
TagsvlahovicJuventus

TORINO - La notizia era nell'aria da giorni ma ora sono arrivate anche le conferme: Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero. L'attaccante serbo, in bianconero dal gennaio 2022 dopo l'esperienza alla Fiorentina, non ha trovato l'accordo economico con la 'Vecchia Signora' per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Questa mattina - mercoledì 3 - è andato in scena, alla Continassa, il decisivo incontro tra le parti: secondo quanto emerso, la richiesta di Dusan è risultata di gran lunga superiore all'offerta proposta dalla dirigenza juventina. Si va dunque verso la separazione, con l'attaccante che si svincolerà a partire dal 1° luglio. Con l'addio del serbo, i bianconeri potrebbero accelerare - nelle prossime ore - per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, prima scelta assoluta per l'attacco.

Vlahovic lascia la Juve: non sono previsti ulteriori contatti tra le parti

Dopo l'incontro odierno e la conseguente fumata neranon sono previsti ulteriori appuntamenti tra l'entourage del giocatore e la Juve. Nessun colpo di scena finale, dunque: Vlahovic e la 'Vecchia Signora' si separeranno al termine della stagione 2025/26.

Questa mattina, intanto, l’attaccante si è comunque presentato alla Continassa non solo per definire il suo futuro a breve termine ma anche per svolgere terapie con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la sua nuova avventura professionale. Il serbo - il cui nome è sui taccuini delle big di mezza Europa - saluta così la Juve dopo 4 anni e mezzo, durante i quali ha vinto una Coppa Italia (nel 2024, segnando il gol decisivo nella finale di Roma contro l'Atalanta) e collezionato 168 presenze e 68 reti in tutte le competizioni.

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