Vlahovic lascia la Juve a parametro zero: non è stato trovato un accordo per il rinnovo

TORINO - La notizia era nell'aria da giorni ma ora sono arrivate anche le conferme : Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero . L' attaccante serbo , in bianconero dal gennaio 2022 dopo l'esperienza alla Fiorentina , non ha trovato l'accordo economico con la 'Vecchia Signora' per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno . Questa mattina - mercoledì 3 - è andato in scena, alla Continassa , il decisivo incontro tra le parti : secondo quanto emerso, la richiesta di Dusan è risultata di gran lunga superiore all' offerta proposta dalla dirigenza juventina . Si va dunque verso la separazione , con l'attaccante che si svincolerà a partire dal 1° luglio . Con l'addio del serbo, i bianconeri potrebbero accelerare - nelle prossime ore - per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani , prima scelta assoluta per l'attacco.

Vlahovic lascia la Juve: non sono previsti ulteriori contatti tra le parti

Dopo l'incontro odierno e la conseguente fumata nera, non sono previsti ulteriori appuntamenti tra l'entourage del giocatore e la Juve. Nessun colpo di scena finale, dunque: Vlahovic e la 'Vecchia Signora' si separeranno al termine della stagione 2025/26.

Questa mattina, intanto, l’attaccante si è comunque presentato alla Continassa non solo per definire il suo futuro a breve termine ma anche per svolgere terapie con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la sua nuova avventura professionale. Il serbo - il cui nome è sui taccuini delle big di mezza Europa - saluta così la Juve dopo 4 anni e mezzo, durante i quali ha vinto una Coppa Italia (nel 2024, segnando il gol decisivo nella finale di Roma contro l'Atalanta) e collezionato 168 presenze e 68 reti in tutte le competizioni.