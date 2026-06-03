Chiellini e i dubbi sul futuro di Vlahovic dopo l'addio: "Non resterà in Italia perché..."

Dopo quattro anni e mezzo, il 30 giugno si chiuderà l'avventura di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Nonostante quando Spalletti lo ha avuto a disposizione lo ha sempre schierato e il serbo ha ripagato con i gol, chiudendo la stagione con una doppietta nel derby contro il Torino, le parti non sono riuscite a trovare un accordo. Questa mattina l'incontro decisivo alla Continassa dove l'attaccante ha presentato le sue richieste, ritenute troppo alte dalla dirigenza. Con la notizia nell'aria da giorni, ora Vlahovic dovrà davvero pensare a un futuro lontano dalla Juventus, e Giorgio Chiellini ha fatto una previsione.