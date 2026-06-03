Chiellini e i dubbi sul futuro di Vlahovic dopo l'addio: "Non resterà in Italia perché..."
Dopo quattro anni e mezzo, il 30 giugno si chiuderà l'avventura di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Nonostante quando Spalletti lo ha avuto a disposizione lo ha sempre schierato e il serbo ha ripagato con i gol, chiudendo la stagione con una doppietta nel derby contro il Torino, le parti non sono riuscite a trovare un accordo. Questa mattina l'incontro decisivo alla Continassa dove l'attaccante ha presentato le sue richieste, ritenute troppo alte dalla dirigenza. Con la notizia nell'aria da giorni, ora Vlahovic dovrà davvero pensare a un futuro lontano dalla Juventus, e Giorgio Chiellini ha fatto una previsione.
Chiellini su Vlahovic: "Ha tenuto alla Juve fino all'ultimo"
Il Directore of Football Strategy dela Juventus ha parlato della sua situazione: "A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve", ha affermato ai microfoni dell'Agi. Continuano a parlare di Vlahovic: "È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio". L'attaccante è ricercato da diverse big europee e dopo il 30 giugno potrà firmare con la sua nuova squadra a parametro zero. Chiellini ha parlato anche del momento attuale della Juventus: "La Juve tornerà a essere un punto di riferimento. Dobbiamo imparare dagli errori commessi".