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domenica 7 giugno 2026
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Figli di un dio minore

Leggi il commento sulla gestione della vicenda Vlahovic e sulla ricerca del sostituto ideale sul mercato
Vittorio Oreggia
1 min
TagsjuveCalciomercato

Quando scattava la stagione dei rinnovi contrattuali, Giampiero Boniperti era solito mostrare ai giocatori che avevano qualche bizzarra pretesa economica le fotografie delle sconfitte accumulate in stagione. Come dire: avete la spudoratezza di chiedermi un aumento dopo tutto questo? Gelo, sorrisino, arrivederci e grazie. Se Damien Comolli avesse dovuto mostrare a Dusan Vlahovic le immagini dei suoi quattro anni e mezzo alla Juventus

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