Juve, resta aperta l’ipotesi Brahim Diaz

TORINO - A caccia di qualità. Spalletti l’ha indicato chiaramente e ripetutamente nel finale di stagione: alla Juve serve un'iniezione di classe nel cuore della manovra, nella zona di campo dove si fa la differenza. Dove, cioè, si innescano gli attaccanti. Sulla trequarti, insomma, per dialogare con Conceiçao, Yildiz e i nuovi bomber che sono attesi per rinnovare e rilanciare il reparto offensivo. In principio, il desiderio era Bernardo Silva ma la mancata qualificazione alla Champions ha fatto evaporare il sogno di portare a Torino il portoghese. Adesso l’obiettivo della Continassa è Brahim Diaz del Real Madrid . Il marocchino è stato protagonista con il Milan tra il 2020 e il 2023, un triennio in prestito in cui ha vinto anche lo scudetto nel 2021-22, realizzando 18 gol in 124 presenze, poi è tornato al Bernabeu.

I numeri di Brahim Diaz

Lo scorso anno con le merengues ha collezionato 2 gol e 9 assist in 42 partite ma ora lo spazio per lui alla Casa Blanca è destinato a ridursi. La concorrenza infatti sulla trequarti madrilena si sta ampliando con il ritorno di Nico Paz e il possibile colpaccio di mercato promesso dal presidente Florentino Perez; starà a Mou, nuovo timoniere del Real, sbrogliare la situazione. Brahim, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di lasciare Madrid tanto che intende attendere l’evolversi del mercato e di capire quanto minutaggio potrà davvero avere la prossima stagione. La Juve, in ogni caso, ha fiutato l’affare e ha già avuto un contatto con il padre-agente del giocatore, ora pronto a giocare il Mondiale con il Marocco. L’operazione resta complicata ma i bianconeri non mollano la presa, pronti allo scatto non appena si intravedesse una possibilità.