Juve, con Carnevali si sblocca Muharemovic: il punto sul mercato bianconero

La Juve segue la linea Spalletti sul calciomercato e continua a lavorare per Dibu Martinez . Dopo l’accordo economico trovato con l’argentino per un contratto triennale da 5 milioni a stagione , i bianconeri hanno affidato agli agenti del portiere il compito di ridurre le distanze economiche tra i due club. La Vecchia Signora, infatti, punta a chiudere l’operazione alle condizioni più vantaggiose possibili e spera di ottenere uno sconto significativo facendo leva sul sì convinto del classe ’92, che ha sposato con grande entusiasmo il progetto di Spalletti. I Villans sono partiti da una richiesta di 10 milioni di euro , ma sono pronti all’addio di Martinez: la conferma arriva proprio dai contatti con i procuratori di Trafford del City e quelli di Suzuki del Parma, individuati come possibili sostituti. Restano poi le esigenze economiche del club. Per questo, un'offerta da 5 milioni di euro potrebbe in qualche modo avvicinare le parti.

Juve, il punto sul mercato: da Kessie a Muharemovic, resiste Lucumi

NOSTALGIA. Kessie, intanto, continua a proporsi: l’ivoriano vuole tornare in Italia e rappresenta uno di quei profili di esperienza richiesti da Spalletti. L’ex Milan non ha mai nascosto la nostalgia per l’Italia e, negli ultimi mesi, si è offerto anche ad altri club. Per quanto riguarda la difesa, il nome di Muharemovic con l’arrivo di Giovanni Carnevali è sempre più attuale. Per il bosniaco si tratterebbe di un ritorno dopo la cessione al Sassuolo. Piace anche in Premier e in Germania: viene valutato sui 25 milioni di euro con la Juve che conserva il 50% sulla futura rivendita. Il sogno di Spalletti, intanto, non cambia e si conferma Kim del Bayern Monaco. E infine resiste anche la pista legata Lucumi del Bologna. Il colombiano, stimato anche dal Bournemouth, è legato ad una clausola rescissoria da 28 milioni di euro che scade a metà luglio.

Rivoluzione in attacco

RIVOLUZIONE. Sul fronte attacco, restano sempre valide le piste che portano a Kolo Muani e Sorloth. Con il norvegese i bianconeri hanno un accordo, mentre il francese ha mandato segnali di nuova disponibilità. Il reparto offensivo sarà in ogni caso rivoluzionato anche perché Comolli aveva rotto con Vlahovic, uno che Spalletti a certe condizioni avrebbe confermato sicuramente.

Le uscite: da Kelly a David, Thuram non è incedibile

CESSIONI. Sono attesi poi dei movimenti in uscita, con tanti calciatori finiti sul mercato. Negli ultimi giorni è stato sondato il mercato per Kelly, Openda (nel mirino di club tedeschi ed inglesi) e Jonathan David. Khephren Thuram non è considerato indispensabile dal tecnico ed è valutato sui 30 milioni di euro. Un’idea per la difesa porta sempre a Lucumí. Anche i procuratori di Bremer restano al lavoro per approfondire le richieste di informazione dai club esteri. Insomma, la rosa della Juve potrebbe essere profondamente rinnovata e la rivoluzione societaria darà un impulso immediato alle manovre in entrata ed in uscita.