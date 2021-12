Lazio, Sarri e il mercato: altri segnali alla società

ROMA - Chiaro e coinciso, Maurizio Sarri, quando gli chiedono se si aspetta qualcosa dal mercato per gennaio. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 2-1, il tecnico della Lazio ha richiamato l’attenzione della società: “Io mi aspetto sempre qualcosa. Ormai dobbiamo avere le idee chiare su cosa possa essere utile, vediamo cosa possiamo fare. Qualcosa ci manca, vediamo se avremo l’opportunità di colmare qualche piccola lacuna”.

Priorità al mercato

A questo punto la sessione d’affari invernali diventa un fattore importante per una Lazio ancora in costruzione. Sarri ha lanciato il proprio SOS, si aspetta segnali da Lotito. Con il presidente si erano parlati durante la scorsa settimana e nelle ultime ore. Serviranno altri colloqui per stilare un piano trattative che partiranno ufficialmente tra poco. Il Comandante ha chiesto due acquisti: un terzino sinistro e un nuovo vice Immobile. Lotito e Tare lavorano prima di tutto sulle uscite: Vavro, Jony, Durmisi, Lukaku, Escalante e Muriqi sono in lista partenze. Via loro per comprare, il piano è chiaro.