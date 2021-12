Lazio, occasione Kurzawa: i dettagli dell’operazione

ROMA - Layvin Kurzawa potrebbe rappresentare l’occasione di mercato della Lazio. Il club biancoceleste è alla ricerca di un terzino mancino per rinforzare la fascia, il giocatore del PSG è praticamente fuori rosa e ha tutta l’intenzione di cambiare aria. Curriculum internazionale, mancino puro, esperienza da vendere. C’è un dettaglio però, da non sottovalutare: guadagna 5 milioni di euro. L’unica possibilità per la Lazio di andarlo a prendere è quella di intavolare un’operazione in prestito con riscatto e ottenere dai francesi un aiuto economico sul pagamento dello stipendio.

Kurzawa e gli altri

Il terzino è gestito da Kia Joorabchian, manager dei laziali Leiva e Felipe Anderdon. Tare ha un ottimo rapporto con il procuratore, sa che potrebbe rappresentare una carta importante per intavolare la trattativa. Kurzawa al momento non è stato smentito, vuol dire che la pista è valida. A Parigi devono rientrare di 100 milioni, i giocatori praticamente fuori squadra andranno ceduti. Una sola apparizione per lui quest’anno, quella in Supercoppa francese il 1 agosto. Appena nove minuti in campo, poi il nulla. Smentite le voci su Rodrigo Caio. In lista c’è sempre Nicolò Casale del Verona. Dal Portogallo si parla anche di un interessamento per Tomas Ribeiro, centrale del Belenenses di 22 anni. Qualcosa si muove, Sarri aspetta i rinforzi giusti.