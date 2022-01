Lazio sul filo: tutte le possibili operazioni di mercato

ROMA - La Lazio ha ceduto Muriqi al Maiorca, ma un sostituto e dunque un vice Immobile ancora non c’è. A poche ore dallo stop alle trattative è tutto fermo. Un nome è stato puntato negli ultimi giorni: Aleksey Miranchuk dell’Atalanta. Il russo rimane lontano, molto lontano. Da Bergamo hanno frenato nonostante l’arrivo di Mihaila dal Parma. E non fanno sconti: costa 16 milioni in prestito con obbligo di riscatto. Lotito, a corto di liquidità, non può permetterselo e ha sempre chiesto l’opzione di riscatto, avendo ceduto con la stessa formula Muriqi, costato 19 milioni nell’estate 2020.

Lazio, i nomi per il mercato

Non sono escluse sorprese, la Lazio lavora ancora a testa bassa su altri obiettivi. Tanti i giocatori ancora in cerca di sistemazione e altri accostati ai biancocelesti. Da Kalinic o Lasagna (Verona) a Lapadula (Benevento), Kaio Jorge (Juve) e forse Cutrone (Empoli). Fino a ieri tutti smentiti, poi chissà. Occhio all’estero: Jovane Cabral, attaccante dello Sporting Lisbona, e Ryan Bakayoko, 19 anni, gioiellino del Montpellier di cui parlavano in Francia. Potrebbe anche non arrivare nessuno. Momenti frenetici, Sarri in ansia aspetta.