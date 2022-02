Lazio-Acerbi, futuro da scoprire: vertice con gli agenti

ROMA - Francesco Acerbi aspetta il rientro in campo dopo l’infortunio (una ricaduta) patito lo scorso 6 gennaio. Recupero lento, niente forzature. Rientrato tra i convocati per il match contro il Porto, è rimasto in panchina perché non del tutto pronto. Da capire se potrà giocare contro il Napoli. Intanto si parla anche di futuro, che rimane in sospeso. Contratto rinnovato l’anno scorso con scadenza nel 2025, ma la contestazione degli ultras a dicembre e qualche prestazione non all’altezza, lasciano dei dubbi.