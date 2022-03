Lazio, possibile tesoretto in estate: gli esuberi ora rendono

ROMA - Denis Vavro è rinato al Copenaghen, club che lo ha lanciato. Gonzalo Escalante si è ritrovato in Liga, gioca e segna con l’Alaves. Vedat Muriqi sembra essere tornato di nuovo Pirata con la maglia del Maiorca. Tre esuberi alla Lazio che hanno ritrovato lo stessi lontano da Formello. Ceduti a gennaio in prestito, Lotito ora spera di monetizzare con una cessione definitiva in estate.

Il possibile tesoretto della Lazio

Muriqi è passato al Maiorca in prestito con diritto di riscatto. La cifra per acquistarlo definitivamente da parte del club spagnolo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni di euro. Soldi importanti qualora entrassero nelle casse della Lazio in estate. Due gol e un assist per Vedat nelle prime tre partite giocate in Spagna. Sta rendendo e ha fatto innamorare i tifosi in pochissimo tempo. Discorso simile per Vavro, tornato in Danimarca, al Copenaghen, club che lo aveva lanciato. Un assist alla prima presenza, un gol alla seconda (su punizione). A Formello sperano venga riscattato, entrerebbero altri soldi a giugno. E pure Escalante nell’ultimo turno ha festeggiato il primo gol con la maglia dell’Alaves. Il centrocampista argentino vuole guadagnarsi la conferma in Spagna.