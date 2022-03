Lazio, si sceglie il nuovo portiere: Kepa primo della lista

ROMA - La Lazio apre il capitolo portieri per non arrivare impreparata all’estate. Strakosha è in scadenza, Reina anche (ma in caso di Europa ha l’opzione per un altro anno). Si studiano diversi profili, Sarri già all’inizio della sua esperienza biancoceleste aveva chiesto l’acquisto di un nuovo estremo difensore . E ora tra i primi obiettivi dell’allenatore c’è proprio quello di un numero uno. Lotito però, sta provando a convincere Strakosha a firmare il rinnovo. L’albanese chiede la titolarità come garanzia. Società e tecnico dovranno mettersi d’accordo.

I nomi in lista

A Sarri piace Kepa del Chelsea, 27 anni. Pagato 80 milioni dagli inglesi, ha un ingaggio record da 7 milioni all’anno. Potrebbe arrivare solo in prestito con metà ingaccio accollato ai Blues. Le altre piste portano a Sergio Rico, 28 anni, spagnolo sotto contratto con il PSG. È gestito dalla You First Sports, stessa agenzia di cui fa parte Luis Alberto. L’altra idea è tutta italiana e porta a Cremona: Marco Carnesecchi. Classe 2000, di proprietà dell’Atalanta, sta giocando un grande campionato di Serie B. In lista ci sarebbe anche Pierluigi Gollini, 26 anni, sempre di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Tottenham. Non ha mai giocato in Premier, si è visto solo nelle Coppe.