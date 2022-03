Lazio, la lista di Sarri per la difesa: il futuro passa dal mercato

ROMA - La dura impresa di ricostruzione della Lazio partirà dal rifacimento della difesa in piena scomposizione. Serviranno uno-due portieri e due-tre centrali considerando l’esodo di giugno. Sarri , aspettando il chiarimento con Lotito , sa già come intervenire, l’ha detto chiaramente in tv: «Ma lo dirò alla società». Per la porta ha sempre indicato Kepa del Chelsea, portiere dai costi proibitivi, come preferito. Ma l’exploit di Marco Carnesecchi della Cremonese, proprietà dell’Atalanta, lo tenta e anche tanto. Ha 21 anni, è il gioiello dell’under 21, il costo è lievitato a 15 milioni in pochi mesi. L’Atalanta ha puntato su Musso e tende sempre a monetizzare cedendo alcuni dei giocatori valorizzati in prestito.

I centrali

Sarri punterebbe su una difesa “tricolore”, con giocatori italiani. Ha dato il via libera per Alessio Romagnoli, 27 anni, in uscita dal Milan. E’ in scadenza, ha ricevuto un’offerta da Lotito e Tare. Ha dato disponibilità, non ha ancora detto sì. E’ innamorato della Lazio, deve decidere se seguire testa o cuore. Può ricevere offerte da top club in lotta per lo scudetto e che giocano la Champions, può anche decidere di sposare la squadra per cui tifa da bambino. Sarri non ha perso di vista Nicolò Casale del Verona, 24 anni, lo aveva indicato a gennaio per rinforzare la difesa. Lo considera utilizzabile da centrale difensivo e da terzino sinistro, varrebbe come doppio colpo. Il Verona, a gennaio, lo valutava 10 milioni cash, qualcosa in più accettando il prestito con obbligo di riscatto. Per Lotito la cifra era esagerata e in ogni caso non poteva sottoscrivere opzioni di riscatto obbligatorie.

Gli scenari

Kepa o Carnesecchi per la porta, senza tralasciare Sergio Rico del PSG, in prestito al Maiorca. Lo spagnolo ha lo stesso procuratore di Luis Alberto e tra la Lazio e la scuderia You First Sports c’è una vecchia alleanza. Blindare la porta è la priorità, costruire attorno una difesa granitica è un’ulteriore urgenza (...)

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio