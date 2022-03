Lazio, Strakosha in partenza: c’è il Torino

ROMA - Thomas Strakosha lascerà la Lazio. Come lui anche altri quattro giocatori con il contratto in scadenza a giugno. Tutti destinati a salutare Formello: Luiz Felipe, Patric, Lucas Leiva e Reina (lo spagnolo potrebbe rimanere solo in caso di qualificazione in Europa). Su Strakosha, nei mesi scorsi, si erano rincorse voci di un possibile rinnovo. La riapertura c’è stata, aggiornamenti no. Le parti si incontreranno di nuovo. Il portiere albanese chiede di giocare titolare e prenderà una decisione a fine stagione. Sarri invece, ha le idee chiare: vuole ripartire con un nuovo numero uno. Sul web, ieri, sono rimbalzate voci su possibile interessamento del Torino. I granata hanno dubbi su Milinkovic, fratello di Sergej, e Berisha. E così si sarebbero interessati a Strakosha per il futuro, essendo in scadenza. Situazione da confermare. C’è fermento in casa Lazio sulla questione portieri.