Lazio-Romagnoli, chiusura vicina: tutti i dettagli

ROMA - La Lazio punta Alessio Romagnoli per ricostruire la difesa. Il difensore di Anzio, 27 anni, si libererà a giugno dal Milan. Niente rinnovo e ora ha per le mani la possibilità di andare nel suo club del cuore e vestire la maglia biancoceleste. Lotito è in pressing da settimane per chiudere con il giocatore. L’offerta biancoceleste, rilanciata nelle scorse settimane, si è attestata sui 3,2 milioni di euro più bonus a stagione. Il contratto sarebbe quinquennale.