La Lazio a caccia del regista futuro: piace Vitinha

ROMA - Lazio in costruzione, almeno su carta, in attesa del bilancio semestrale e dell’estate. A Maurizio Sarri servirà un regista. Lucas Leiva è in scadenza di contratto e destinato a liberarsi a zero. Cataldi invece, rimarrà. Ma sarà a quel punto l’unico utilizzabile davanti alla difesa. Ecco che iniziano a emergere i primi nomi. Al tecnico piace Vitinha del Porto, sfidato in Europa League. Ha 22 anni e viene valutato circa 25 milioni di euro. Il prezzo alto del cartellino sembra già un ostacolo non da poco. Gestito da Jorge Mendes, agente molto vicino all’ambiente di Formello. A Sarri serve un regista con certe caratteristiche vicine al suo gioco. Un vero palleggiatore veloce e tecnico. Quest’anno il ruolo davanti alla difesa prima era di Leiva, poi di Cataldi. Ora è di nuovo nelle mani del centrocampista brasiliano. Servono segnali da parte della società, uno sforzo in fase di mercato per accontentare l’allenatore nella ricostruzione.