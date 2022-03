Lazio, due idee per la porta: Carnesecchi e Sergio Rico

ROMA - Thomas Strakosha verso l’addio a parametro zero, Pepe Reina si liberebbero senza un posto in Europa. In casa Lazio la situazione portieri va affrontata ora. Sul tavolo del ds Igli Tare ci sono due nomi. Il primo è quello di Marco Carnesecchi , di proprietà dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese. Il secondo è Sergio Rico del PSG in prestito al Maiorca.

Lazio, due portieri per il futuro

Maurizio Sarri scommetterebbe su Carnesecchi, il giovane che avanza. Portiere dell’Under 21 azzurra, ha 21 anni, fa gola a tanti. Ci sarebbe già stato un contatto esplorativo di Lotito con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Da Bergamo chiedono circa 15 milioni di euro. Ci sono stati sondaggi della Juve e di altre big italiane. La Dea ha due opzioni: vendere subito il portiere o prestarlo per un’altra stagione, stavolta in Serie A, per poi metterlo in competizione con Musso nel 2023-24. L’altro nome è quello di Sergio Rico del PSG, da gennaio in prestito al Maiorca. Ha 28 anni, a Parigi ha giocato poco (24 presenze dal 2019) ed è gestito dalla You First Sports, stessa agenzia che rappresenta Luis Alberto. Lo spagnolo potrebbe avere un prezzo inferiore rispetto a Carnesecchi.