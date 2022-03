Lazio, occhi su Palavecino. Ma in Argentina è caos

ROMA - In Argentina litigano per Palavecino, trequartista in orbita Lazio. La questione è tutta tra il River Plate e il Deportivo Cali, ex società del giocatore. Il club si è rivolto alla Fifa e ha citato in giudizio il River per non aver riconosciuto l’ultima percentuale del passaggio del giocatore ai Millonarios. Ballano circa 1,5 milioni di euro, ovvero il restante 30% del cartellino. Doveva essere pagato entro dicembre scorso perché il giocatore “aveva giocato metà delle partite della stagione”, riporta il quotidiano Olé.