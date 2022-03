Lazio, le cifre del mercato di gennaio: i costi di Cabral e Kamenovic

ROMA - La pubblicazione della relazione semestrale del bilancio rende note anche le cifre del mercato di gennaio in casa Lazio. “Sono stati ceduti a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di sette giocatori a titolo gratuito per un risparmio di retribuzioni pari a Euro 5,04 milioni”, si legge nel comunicato. I sette calciatori ceduti in prestito gratuito: Escalante, Vavro, Adekanye, Djavan Anderson, Durmisi, Lombardi e Jony. Altri due calciatori invece, sono stati ceduti in prestito oneroso. Si tratta di Lukaku e Muriqi (per 0,55 milioni). Per quanto riguarda gli acquisti invece, Jovane Cabral è arrivato in prestito oneroso dallo Sporting Lisbona per un massimo di 0,3 milioni e per un ingaggio di 0,94. Kamenovic, tesserato ufficialmente a gennaio, è arrivato a titolo definitivo per una cifra pari a 3 milioni.