Lazio, tutto su Romagnoli: c’è l’appuntamento per chiudere

ROMA - La Lazio all’assalto di Alessio Romagnoli in scadenza con il Milan. Sono giorni decisivi in casa biancoceleste dopo la riunione con Sarri. C’è in programma un vertice con Enzo Raiola, cugino di Mino, agente del calciatore rossonero. Lotito e il ds Tare in queste ore, se non lo hanno già fatto ieri, proveranno a chiudere. La trattativa è aperta da oltre un mese e due giorni fa non era ancora chiusa. Mancava l’intesa sull’ingaggio. La società rossonera trattava il rinnovo su basi inferiori all’attuale stipendio, attestato intorno ai 6 milioni di euro per il 2021/22. Romagnoli è disposto a ridursi l’ingaggio, ma non era ancora stata trovata l’intesa con la Lazio.