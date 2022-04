Lazio, per Muriqi riscatto lontano: va trovata altra destinazione

ROMA - Vedat Muriqi in cerca della salvezza con il Maiorca, poi molto probabilmente farà ritorno alla Lazio. La sua avventura in Spagna è destinata a durare solo sei mesi: da gennaio a giugno, il prestito con diritto di riscatto a favore del club delle Baleari difficilmente verrà esercitato. In Kosovo sono sicuri: nessuna intenzione di mettere sul piatto i 13 milioni pattuiti a gennaio (da aggiungere ai 300mila euro pagati per il prestito oneroso), sarebbe servito un impatto diverso. Impatto che comunque non è stato male: 11 presenze e 3 reti (2 su rigore) realizzate contro Cadice, Betis e Atletico Madrid. Salvo colpi di scena Il Pirata tornerà a Formello. Il club biancoceleste va in cerca di un’altra sistemazione per lui. In Turchia sono certi che il Fenerbahce (il club da cui la Lazio lo prese per 18,3 milioni nell'estate 2020), sia pronto per tentare un nuovo assalto, dopo quelli andati a vuoto nelle ultime sessioni di mercato.