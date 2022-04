Lazio, è il giorno di Romagnoli: ecco l’offerta di Lotito

ROMA - Sul fronte Alessio Romagnoli scende in campo Claudio Lotito. Il presidente della Lazio oggi incontrerò gli agenti del difensore del Milan in scadenza di contratto. C’è la voglia di strappare un sì dopo i contatti avviati da mesi. La prima offerta prevedeva uno stipendio base da circa 2 milioni con ricchi premi, non tutti facilmente raggiungibili. Troppo poco. Le ultime voci parlano di un contratto da 3,2-3,3 milioni più bonus. La cifra può portare all’accordo. Nella Lazio uno stipendio di questo importo lo prende Milinkovic. Romagnoli al Milan ne prende 6, ma è un ingaggio ormai fuori portata anche per il club rossonero. Alessio, tifoso laziale fin da bambino e cresciuto nelle giovanili della Roma, sogna di andare nella sua squadra del cuore. A 27 anni un sogno che si realizza. L’incontro tra Lotito e lo staff di Raiola sarà il primo vero round della trattativa, magari già decisivo. Tutti in attesa.