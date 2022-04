Lazio-Romagnoli, c’è ancora distanza: lo scenario

ROMA - La Lazio va avanti sul fronte Romagnoli, ma servirà un’offerta più ricca per strappare il sì del difensore. L’incontro andato in scena a Formello ha visto Lotito presentare un’offerta da 2,2 milioni di euro più bonus al giocatore in scadenza con il Milan. Totale complessivo di circa 2,5 milioni. Troppo pochi perché ne servono almeno 3,3 milioni più bonus, meglio se 3,5. La distanza, rispetto alla base fissa da raggiungere per chiudere l’acquisto, sarebbe di 1,1 milioni. Forbice ampia che allontana la chiusura della trattativa. Al momento non sono previsti ulteriori incontri tra Lotito e lo staff Raiola. Toccherà a Lotito farsi vivo per proporre un ricco rilancio. Il rischio è che la Juve possa farsi avanti e attenzione al fronte Milan. Con il cambio di proprietà possibile pure un’offerta di rinnovo più ricca da presentare al capitano rossonero. La Lazio deve fare in fretta.