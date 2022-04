Lazio, vertice Milinkovic: tutti gli scenari di mercato

ROMA - L’agente di Milinkovic a Roma. Si inizia a parlare di futuro con la Lazio. Kezman era all’Olimpico durante il match contro il Milan insieme alla sua famiglia, da settimane aveva programmato un viaggio a Roma tra piacere e lavoro. C’erano in ballo questione legate a Kemenovic, sempre nella sua scuderia e l’occasione sarà servita per fare il punto di mercato con il Sergente. Saranno giorni caldi, entro fine maggio si delineeranno le offerte. Nell’agenda di Kezman ci sono appuntamenti con Manchester United e PSG, club interessati al centrocampista biancoceleste . Una volta raccolte le proposte, le porterà a Formello. Dopo sette anni, Sergej ha deciso di partire.

La valutazione di Milinkovic

Il Sergente è in scadenza nel 2024 e senza rinnovo tenerlo è un rischio. Margini per blindarlo al momento non ce ne sono e allora Lotito sarà pronto ad ascoltare le offerte per una cessione da record. Lo staff del giocatore pensa che il prezzo giusto per partire possa essere 65-70 milioni. La palla passerà poi al presidente. In passato ha fatto muro a cifre anche più alte. Erano altri tempi.