“Romagnoli è il nuovo obiettivo del Barcellona”

SPAGNA - Il quotidiano As è sicuro: Romagnoli è uno degli obiettivi del Barcellona. Il difensore in scadenza con il Milan, che piace anche alla Lazio, è in orbita blaugrana. Affare ghiotto vista la possibilità di prenderlo gratis. Il giornale spagnolo parla di un possibile affare che potrebbe essere diretto dal direttore tecnico Mateu Alemany. I rapporti tra l’agente Mino Raiola e il presidente Laporta sono ottimi. Il Barcellona cerca rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione, il 27enne rossonero rappresenterebbe una grossa opportunità. E la Lazio? Lotito ha incontrato l’entourage di Raiola, ha fatto la sua prima offerta: 2,2 milioni a stagione. Troppo pochi, Romagnoli ne chiede almeno 3,3 più bonus. Il possibile inserimento del Barcellona potrebbe complicare i piani biancocelesti.