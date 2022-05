Lazio, Sarri insiste per Casale e Parisi. E spunta Grillitsch

Il retore Lotito ha incontrato di nuovo Sarri mercoledì sera a Formello. Con le sue verbosissime storie tergiversa il più possibile sul rinnovo proposto a Mau a dicembre e mai ufficializzato (roba da tapiro). Il presidente va avanti aspettando la fine del campionato, nel giro di 20 giorni si saprà la verità su questo matrimonio. Con Mau, nell’ultimo faccia a faccia privato, Lotito avrebbe continuato a parlare solo di prospettive future, in termini pratici di mercato, così come accaduto negli incontri precedenti (in particolare in quello del 6 aprile scorso). A Formello è sempre difficile distinguere il vero falsificato dal falso autentico. Lotito, questo è certo, sa cosa vuole Sarri, lo sa da gennaio, e gli obiettivi preferiti per la difesa non sono cambiati: Casale del Verona e Parisi dell’Empoli. Un centrale e un terzino sinistro. In comune hanno la militanza nel club toscano, anche Casale ci ha giocato l’anno scorso. Sarri, la mania per i giocatori dell’Empoli, ce l’ha dai tempi di Napoli, quando chiese l’acquisto di Hysaj, Mario Rui e Valdifiori. Su Casale c’è stato l’inserimento della Roma, può nascere il derby Mau-Mou. E’ gestito da Mario Giuffredi, segue anche Fabiano Parisi. E’ il procuratore di Hysaj, c’è un canale aperto per l’eventuale arrivo di altri suoi assistiti.

I costi di Casale e Parisi Casale è valutato 12-15 milioni, sui 15 anche Parisi. Sarri è convinto di riuscire a valorizzarli e a moltiplicare il loro valore. Punterebbe su giocatori italiani, giovani. Casale ha 24 anni, Parisi 21. Quest’ultimo ha parlato nelle scorse ore, sa di essere nel mirino di tanti grossi club: «Sono concentrato sul presente. Essere accostato alle grandi squadre è stimolante e gratificante. Ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Voglio chiudere alla grande il campionato. Solo dopo ragionerò col mio procuratore Mario Giuffredi sul mio futuro. Prenderemo la decisione migliore per il mio percorso». Portiere e difensori sono le proprietà del mercato assieme all’acquisto di un nuovo regista. Per la porta è stato il presidente Corsi a rimettere in gioco Guglielmo Vicario, 25 anni, in prestito all’Empoli dal Cagliari, può essere riscattato dai toscani. E’ seguito anche dalla Fiorentina. La Lazio ha in pugno Sergio Rico del Psg, in prestito al Maiorca, può ripartire in prestito o essere ceduto a prezzi convenienti (scadenza 2024). Sarri punterebbe su Carnesecchi dell’Atalanta, in prestitro alla Cremonese, costa 15 milioni. In tanti, forse troppi, hanno questo prezzo.