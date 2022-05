“La Lazio aspetta un’offerta per Muriqi dal Fenerbahce”

ROMA - Il futuro di Vedat Muriqi sembra già scritto. Il giocatore di proprietà della Lazio passato a gennaio in prestito al Maiorca non sarà riscattato. Difficile che gli spagnoli, nonostante le buone prestazioni del Pirata, possano versare i circa 12 milioni di euro per assicurarsi definitivamente le sue prestazioni. A fine campionato tornerà a Formello, al momento è concentrato nella missione salvezza. E poi? In Turchia, secondo Sporx, la Lazio sarebbe in attesa di un’offerta da parte del Fenebahce. L’ex squadra di Muriqi non ha mai mollato il sogno di riabbracciare il calciatore, ceduto ai biancocelesti nell’estate del 2020 per circa 20 milioni di euro. Chissà, ma prima bisognerà attendere la fine della stagione. Il Pirata vuole prima salvare il Maiorca, poi pensare alla sua prossima squadra. Alla Lazio porte chiuse.