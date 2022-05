Lazio, Luis Alberto a Siviglia. I tifosi spagnoli lo vogliono…

SPAGNA - Luis Alberto in vacanza a Siviglia. Il Mago della Lazio, appena può, torna sempre in una delle sue città del cuore. Nelle scorse ore ha partecipato, insieme alla sua Patricia, all’inaugurazione del campo da pallavolo di Yolanda Ruiz, moglie di Pepe Reina a Cordoba. Poi è tornato nella sua casa a Siviglia. La foto di un aperitivo in centro ha scatenato le fantasie dei tifosi che sognano il suo rientro. “Luis fai le visite mediche e rimani qui”, scrivono in coro gli andalusi. Chissà, il dieci della Lazio non ha mai nascosto la voglia di tornare nel club che lo ha lanciato da giovane. Lotito non lo ritiene incedibile, ma serve un’offerta importante. E così i tifosi del Siviglia sognano: “Lasciatelo chiuso dentro un appartamento finché non termina il calciomercato”, commentano sui social. Chissà, il futuro è tutto da scoprire.