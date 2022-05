Lazio, priorità alla difesa: Romagnoli in attesa, Chust si complica

ROMA - Per la Lazio l’obiettivo numero uno per la difesa è e rimane Nicolò Casale del Verona. Piace a Sarri, lo aveva indicato già a gennaio per rinforzare il reparto. Costa tra i 12 e i 15 milioni di euro. Ma il 24enne non è il solo nella lista acquisti. Ci sono anche Romagnoli e Chust. Per il difensore del Milan in scadenza di contratto si tratta ancora. Il suo possibile arrivo è legato al futuro di Francesco Acerbi. Per l’ex Sassuolo la Lazio è pronta a valutare offerte. Al momento smentita la proposta del Monza appena promosso in Serie A.