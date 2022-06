Lazio, Escalante e il futuro: c’è il Cadice in pole

SPAGNA - Sei mesi su buoni livelli per Gonzalo Escalante in prestito dalla Lazio all’Alaves. Ma le buone prestazioni del centrocampista argentino non hanno evitato la retrocessione. Ritornerà a Formello, ma il futuro appare comunque lontano dall’Italia. Dalla Spagna arrivano le parole di Jorge Cordero, direttore sportivo del Cadice: “Abbiamo parlato con lui a gennaio, ma alla fine ha scelto l'Alaves perché conosceva Mendilibar. Escalante è sul mercato e se l'opzione ci convince tutti, avrà il via libera e cercheremo di portarlo qui", le sue parole rilasciate in un'intervista a La Jugada. Il classe ’93 potrebbe dunque rimanere in Spagna e cambiare solo casacca. Magari ancora una volta in prestito: con i biancocelesti è sotto contratto sino al 2024.