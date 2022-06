Lazio, tutto su Carnesecchi e Romagnoli: il punto sulle trattative

ROMA - Strakosha via, Reina continuerà a fare il secondo nel suo ultimo anno da professionista. La priorità in casa Lazio è sicuramente il portiere. Chiara l’indicazione di Maurizio Sarri: puntare su Marco Carnesecchi, giovane classe 2000 di proprietà dell’Atalanta ma che ha giocato in prestito alla Cremonese. Portiere gioiello, ha fatto tutta la trafila nelle Under della Nazionale. Oggi difende i pali dell’Under 21 e sogna il grande salto. Lotito e Tare devono trattare con l’Atalanta e con il nuovo ds Tony D’Amico. L’operazione non appare semplice, da Bergamo chiedono 15 milioni di euro. La Lazio si è spinta a ridosso dei 10 milioni tentando di inserire una serie di bonus che, al momento, non sono sufficienti. Si tratta ancora.