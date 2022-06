Lazio, il Maiorca chiede lo sconto per Muriqi: “Troppi 10 milioni”

SPAGNA - Manca l’ultimo tassello, quello più importante, per vedere Vedat Muriqi ufficialmente un nuovo giocatore del Maiorca. Il Pirata arrivato in prestito dalla Lazio nel mercato invernale ha già trovato l’accordo per rimanere: 4 anni di contratto con gli stessi soldi garantiti in biancoceleste (circa 2,2 milioni a stagione). Ma la società spagnola deve riscattare il suo cartellino. Pablo Ortells, direttore sportivo del Maiorca, in una lunga intervista a OkBaleares ha dichiarato: “É molto difficile per il Maiorca pagare 10 milioni di euro per un giocatore. Il mercato di gennaio è molto complicato e pensavamo che Muriqi fosse un profilo diverso da quello che avevamo. La verità è che alla fine siamo rimasti piacevolmente colpiti da lui. Se resterà qui? Come ho detto prima siamo molto soddisfatti della sua prestazione e del suo coinvolgimento e vedremo se riusciremo a convincerlo a restare. Questo è il nostro obiettivo".