Lazio, è fatta per Marcos Antonio: c’è la data di arrivo

ROMA - Marcos Antonio pronto a fare il biglietto aereo per Roma. Arriverà nella Capitale ad inizio della prossima settimana per le visite mediche e la firma sul contratto . Ecco il primo colpo della Lazio, lesta nel tuffarsi sul centrocampista 22enne (tra pochi giorni) dello Shakhtar Donetsk. Affare da circa 9 milioni di euro, si attende solo l’arrivo e le visite in clinica Paideia.

Il ruolo di Marcos Antonio

Il brasiliano sarà l’erede di Leiva e non solo. Spesso è stato utilizzato come centrocampista centrale nel 4-2-3-1, alla Lazio sono sicuri che possa ricoprire anche il ruolo di mezzala. La guerra in Ucraina ha condizionato i suoi ultimi mesi. Campionato interrotto, la fuga in Brasile dopo le 28 partite disputate (con 3 gol e un assist). Il futuro si chiama Lazio: ad inizio della prossima settimana sarà tutto fatto e l’avventura potrà iniziare. Per vederlo in campo poi, bisognerà aspettare il ritiro di Auronzo di Cadore in programma dal 5 al 22 luglio.