“Lazio e Roma su Akgun dell’Adana Demirspor”

ISTANBUL - Lazio e Roma sarebbero interessate a Yunus Akgun, ala dell’Adana Demirspor in prestito dal Galatasaray. Secondo il portale Ensonhaber, biancocelesti e giallorossi avrebbero chiesto informazioni sul classe 2000, autore di una ottima in stagione sotto la guida di Vincenzo Montella. In Super Lig 34 presenze, 8 reti e ben 11 assist. Può giocare sia a destra che a sinistra, nell’ultima partita di campionato (22 maggio) ha addirittura collezionato 3 passaggi vincenti. Valutazione di circa 7 milioni di euro. In Turchia parlano addirittura di un viaggio del ds della Lazio, Igli Tare, appena passate le elezioni per il nuovo presidente del Galatasaray (andranno in scena sabato). Al momento nessun riscontro ufficiale. Akgun è sicuramente un profilo interessante, voci di corridoio riportano anche altre squadre su di lui. Il mercato è solo nella sua fase iniziale.