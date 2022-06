Lazio, Muriqi sempre in bilico. Da Maiorca: “Si tratta”

ROMA - La trattativa per il riscatto di Vedat Muriqi tra Maiorca e Lazio va avanti. Gli spagnoli hanno come obiettivo numero uno il riscatto del Pirata che tanto bene ha fatto nei sei mesi di Liga. Ma in ballo ci sono 10-12 milioni di euro che chiedono da Formello per la cessione a titolo definitivo. Troppi per le casse del club delle Baleari. A Diario de Mallorca, il CEO Alfonso Diaz, ha dichiarato: “Pablo Ortells, il direttore sportivo, sta lavorando su tutti i fronti e il fatto che Muriqi possa continuare è una questione economica, dobbiamo vedere se possiamo raggiungere le richieste, quello che chiedono per il giocatore". La trattativa va avanti, anche se non si registrano passi decisivi. Il giocatore rientrerà alla Lazio e potrebbe anche andare in ritiro ad Auronzo di Cadore in attesa di una nuova sistemazione.