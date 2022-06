Lazio, Marcos Antonio in festa: spunta la torta biancoceleste

BRASILE - Chiaro il futuro di Marcos Antonio: c’è la Lazio. Affare chiuso con lo Shakhtar, si attende solo l’arrivo a Roma del centrocampista che raccoglierà l’eredità di Lucas Leiva. In Brasile ha festeggiato il suo 22esimo compleanno e sui social è stato inondato di auguri, prontamente ricondivisi su Instagram. E tra le storie pubblicate sono spuntati l’inno biancoceleste e una torta con i colori del club capitolino. Chiaro l’indizio: “Nuovo ciclo nella mia vita”. Marcos ha festeggiato il giorno speciale in famiglia circondato da amici e parenti. Scatto da incorniciare con la torta a tinte laziali che i tifosi biancocelesti hanno subito notato. Un compleanno da giocatore della Lazio o quasi: ormai manca solo l’ufficialità. È atteso a Roma intorno al 20 giugno per visite mediche e firma sul contratto.