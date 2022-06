Sucic, chi è il nuovo Milinkovic che piace alla Lazio

ROMA - Il nuovo Milinkovic, titolo ambito. Dalla pila di candidati (veri o presunti) al ruolo di alter ego del Sergente emerge l’identikit di Luka Sucic, golden boy di 19 anni, mezzala del Salisburgo, fabbrica di talenti, supermarket internazionale. È nato in Austria, ma è croato e per la Croazia ha scelto di giocare. È alto 1,85, qualche centimetro in meno di Sergej. È da mesi nei radar del diesse Tare come papabile per raccogliere (eventualmente) l’eredità del serbo. Il Sergente aspetta notizie dalla Lazio e dal manager Kezman, finora hanno raccolto solo interessamenti, nessuno ha presentato offerte ufficiali. Tare, durante il viaggio a Londra della scorsa settimana, ha incontrato il Chelsea e nei discorsi è entrato anche Milinkovic. I Blues non si sono esposti più di tanto, il mercato in entrata non è ancora decollato, ma hanno confermato di essere attenti all’evoluzione del caso. Dallo United, invece, è arrivata la conferma che il nuovo tecnico Ten Hag punta De Jong del Barcellona e su altri talenti olandesi ex Ajax. Richard Arnold, amministratore delegato degli inglesi, non ha confermato l’interesse per Milinkovic ammettendo che «il club sta facendo tutto il possibile per prendere De Jong».