Lazio, è arrivato Marcos Antonio: iniziata l’avventura biancoceleste

ROMA - Marcos Antonio è il primo colpo della Lazio. Il brasiliano è arrivato stamattina a Fiumicino dopo i mesi passati in Brasile senza giocare. Una rappresenzanta del club ad attenderlo: prime foto con la sciarpa biancoceleste al collo e tanti sorrisi. Dopo l’interruzione del campionato ucraino per via della guerra ha lasciato lo Shakhtar per tornare nel proprio paese. Ora riparte in biancoceleste: contratto di cinque anni a 900mila euro. Questo ingaggio è previsto per la prima stagione, poi salirà sino a raggiungere circa 1,4 milioni.