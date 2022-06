Lazio, i tifosi a Romagnoli: “Vieni, ti aspettiamo!”

IBIZA - Alessio Romagnoli si rilassa a Ibiza. Sono iniziate le sue vacanze da campione d’Italia, ma la sua avventura al Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda. Niente rinnovo, c’è la Lazio nel suo futuro. Da mesi la dirigenza biancoceleste è a lavoro per portare il difensore a Formello. Tifoso biancoceleste, potrebbe finalmente coronare il sogno di giocare per la sua squadra del cuore. E i laziali, nell’ultimo post social di Alessio, hanno commentato in massa: “Ti aspettiamo a Roma, forza!”. Sono giorni caldi per la trattativa. “Non vediamo l’ora di vederti con l’aquila sul petto”, si legge ancora nei commenti. E poi: “Vieni e sistema la difesa, Sarri e i tuoi tifosi ti aspettano”. Il colpo a zero appare vicino. Servono ancora un paio di settimane di pazienza per l’arrivo di Romagnoli alla Lazio. I laziali non vedono l’ora.